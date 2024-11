PSG : Luis Enrique viré, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG connaît un période délicate en Ligue des champions, la perspective d'une élimination précoce n'est pas à exclure pour le demi-finaliste de la dernière édition. Et si cela venait à se produire, pour Daniel Riolo, il n'y aurait pas d'autres solutions que de se séparer de Luis Enrique.

Entraîneur du PSG depuis plus d'un an et demi, Luis Enrique a tout gagné sur la scène nationale et il a également atteint la demi-finale de la Ligue des champions. Par conséquent, alors que la C1 inaugure son nouveau format, le PSG était très attendu cette saison sur la scène européenne. Cependant, le club de la capitale a connu des débuts poussifs en Ligue des champions, au point qu'une élimination précoce ne semble pas utopique. Et pour Daniel Riolo, cela signifierait clairement la fin pour Luis Enrique.

EXCLU - Mercato - PSG : Une demande de prêt pour Kolo-Muani ! https://t.co/AdNgEbkyb4 pic.twitter.com/o9oj0QrQpi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 21, 2024

Riolo favorable au licenciement de Luis Enrique ?

« On peut avoir une autre lecture. Quand on pose la question de c’est un échec et qu’est-ce qu’on fait, c’est de dire que l’échec est à cause de cet entraîneur, de sa vision, de la façon dont il a construit son groupe cet été, de l’ambition qu’il a, de cette com de plus en plus effroyable et juste d’un coup d’œil dans le rétro pour dire que l’année dernière tu sors de la poule à cause d’un penalty ultra généreux contre Newcastle », lâche-t-il au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Moi c’est ce que je ferais»

« Déjà tu pourrais te dire que c’était pas génial et que si en plus, tu n’es pas top 24, tu n’es pas dans une progression et on aurait le sentiment que sur les deux ans, ce que tu avais envisagé ne ressemble finalement pas à grand chose et tu pourras te dire on essaye autre chose. C’est possible. Moi c’est ce que je ferais », ajoute Daniel Riolo.