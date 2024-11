Un buteur du RC Lens démonté en direct après l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, malmené durant la première période, l’OM est tout de même reparti de la pelouse du RC Lens avec les 3 points de la victoire (1-3). Malgré tout, le scénario aurait pu être totalement différent si les Sang et Or avaient été plus réalistes. Daniel Riolo n’a alors pas manqué d’égratigner M’bala Nzola à ce propos.

3ème de Ligue 1, l’OM s’est imposé lors de la dernière journée de championnat. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi l’ont emporté sur la pelouse du RC Lens. Une victoire (1-3) qui s’est décidée en seconde période pour les Phocéens. Il faut dire que durant les 45 premières minutes, ce sont les Sang et Or qui ont dominé l’OM, mais ils n’ont pas réussi à être réalistes.

« Si Emile Zola a juste les pieds un peu à l’endroit… »

Daniel Riolo a d’ailleurs un joueur du RC Lens dans le collimateur suite à cette rencontre face à l’OM : M’bala Nzola. Lors de L’After Foot, il s’est ainsi attaqué à ce dernier, balançant : « A Lens, je m’attendais à ce que l’OM se fasse bousculer, il se sont fait marcher dessus. Si Emile Zola a juste les pieds un peu à l’endroit, l’OM perd à la mi-temps ».

« Il a joué en moon boots »

« Il a les pieds complètement carrés le pauvre. On peut l’accuser. Ce n’est pas des pieds qu’il a, il a joué en moon boots, c’était affreux », a ensuite ajouté Riolo sur l’attaquant du RC Lens.