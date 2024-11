Transfert à 60M€, un joueur de «classe» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 60M€, hors bonus pour recruter Joao Neves qui a débarqué en provenance de Benfica. Et le milieu de terrain portugais n'a pas perdu de temps pour s'imposer comme un joueur indispensable aux yeux de Luis Enrique. Il fait d'ailleurs l'unanimité auprès des suiveurs du PSG.

Durant le mercato d'été, le PSG n'a pas hésité à débourser 60M€, hors bonus, pour recruter Joao Neves, l'un des joueurs portugais les plus prometteurs. Et comme l'explique Romain Beddouk, journaliste pour France Bleu, Joao Neves fait déjà partie des joueurs clés du PSG.

« Joao Neves, c'est une formidable raison de payer pour aller voir un match de foot. Il éblouit de sa classe et de son talent les nuits les plus sombres. Il réchauffe par ses inspirations et sa hargne les soirées les plus froides. A tous ceux qui n'ont pas vu le but de Joao Neves face à Toulouse, faites-le tout de suite », confie-t-il au micro de France Bleu, avant de poursuivre.

« Le geste est d'une pureté que seuls les joueurs d'une grande aisance technique ont. (...) Joao Neves a cette confiance. Il est hyper fun à regarder sur un terrain. Ce petit gabarit technique, intelligent et qui met en difficulté des joueurs plus physiques que lui. Neves a ensuite joué arrière gauche et il s'est adapté », ajoute Romain Beddouk.