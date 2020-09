Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James se compare à... Kobe Bryant !

Publié le 27 septembre 2020 à 12h35 par A.D.

Auteur d'une prestation XXL, LeBron James a été l'un des grands artisans de la victoire des Lakers en finale de conférence Ouest. Après la rencontre, King James a eu une pensée pour le défunt Kobe Bryant, avec qui il partage la « Mamba mentality ».

Ce dimanche, les LA Lakers de LeBron James ont validé leur ticket pour les Finales NBA. Après la victoire des siens face aux Nuggets, King James s'est livré sur la « Mamba mentality » . Comme l'a confié LeBron James, Kobe Bryant et lui ont beaucoup de points en commun sur les parquets. S'ils n'ont pas le même profil, les deux hommes ont la même mentalité.

«Je suis l'un des rares qui peuvent comprendre la mentalité avec laquelle il jouait»