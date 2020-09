Basket

Basket - NBA : Anthony Davis refuse de s’enflammer avant les Finales !

Publié le 27 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Qualifié pour les premières Finales NBA de sa carrière seulement un an après avoir rejoint les Lakers, Anthony Davis refuse de s’enflammer, souhaitant terminer ce qu’il a commencé.

Un an après son arrivée en provenance de La Nouvelle-Orléans, Anthony Davis est en Finales NBA et est plus proche que jamais de remporter sa première bague de champion. Ayant facilement disposé de Denver (4-1), les Lakers affronteront Miami ou Boston pour le titre de champion. Avec LeBron James, Anthony Davis forme un duo redoutable sur le parquet, mais également en dehors. A l’image du King , le numéro 3 des Lakers ne veut pas s’enflammer, et rappelle qu’il y a encore 4 victoires à aller chercher.

« On sait que le job n’est pas encore terminé »