Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant... Kevin Durant justifie une décision surprenante !

Publié le 2 octobre 2020 à 22h35 par H.K.

Arrivé l’été dernier chez les Nets de Brooklyn après 3 saisons passées chez les Warriors, Kevin Durant avait décidé de passer un cap dans sa carrière, et avait pris la surprenante décision de changer son numéro fétiche. Le joueur est revenu sur sa décision…

Kevin Durant avait surpris plus d’un amateur de NBA avec son départ des Warriors l’été dernier. Arrivé chez les Nets de Brooklyn avec l’ambition de passer un cap dans un nouvel environnement, le Snake avait pris la décision de changer de numéro dès son arrivée dans l’effectif, troquant son numéro 35, pourtant libre, contre le 7. Une décision apparemment motivée par ses idoles et superstars préférées…

« Toutes mes superstars favorites ont porté 2 numéros »