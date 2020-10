Basket

Basket - NBA : LeBron James affirme qu’il n’a aucune faiblesse !

Publié le 2 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 2 octobre 2020 à 13h37

Présent en conférence de presse à la veille du Game 2 des Finale NBA, LeBron James a affirmé qu’il n’avait désormais aucune faiblesse, offensivement ou défensivement.

Facile vainqueur du Game 1 de la finale NBA contre Miami, les Los Angeles Lakers poursuivent leur épopée en quête du premier titre de la franchise californienne depuis dix ans. Emmené par LeBron James et Anthony Davis, les Lakers semblent infranchissables tant le duo est complémentaire. Avec plus de quinze ans de carrière, LeBron James est le leader de Los Angeles cette saison et possède une expérience qui, selon lui, fait qu’il n’a plus aucune faiblesse.

« Il n’y a rien que je ne puisse pas faire sur le parquet à cet instant de ma carrière »