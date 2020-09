Basket

Basket - NBA : Anthony Davis se livre sur la motivation de LeBron James !

Publié le 30 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

A la veille du match 1 des Finales NBA, Anthony Davis a assuré que LeBron James était surmotivé à l'idée d'affronter son ancienne franchise.

Après quatre saisons à Cleveland, LeBron James a rejoint les Los Angeles Lakers en 2018 pour se lancer un nouveau défi. Premier de la conférence ouest cette saison, le C hosen One dispute ses premiers play-offs avec les Lakers. Et dès la première, le quadruple MVP de la saison régulière a mené son équipe aux Finales. Pour le titre, LeBron James affrontera le Miami Heat. Une franchise que le King connaît bien pour y avoir évoluer en 2010 et 2014.

« Pour LeBron James, ça signifie plus que ce que l'ont peut imaginer »