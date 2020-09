Basket

Basket - NBA : PSG ou OM ? Nicolas Batum tranche !

Publié le 25 septembre 2020 à 12h35 par A.D.

Pensionnaire des Hornets en NBA, Nicolas Batum aurait souhaité jouer au foot après la Coupe du Monde 98, mais sa mère l'a coupé dans son élan. Malgré tout, l'international français reste un grand fan de football et supporte le PSG.

Agé de 31 ans, Nicolas Batum fait aujourd'hui le plus grand bonheur des Charlotte Hornets. Toutefois, il aurait pu ne jamais découvrir la NBA. Alors que la France a remporté la Coupe du Monde 98, Nicolas Batum aurait aimé s'essayer au football. Mais son souhait ne s'est pas réalisé à cause de sa mère. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe du Soir , Nicolas Batum est revenu sur cet épisode, avant de révéler qu'il était un supporter du PSG.

«J'ai grandis en étant un grand fan de Pauleta»