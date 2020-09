Basket

Basket - NBA : LeBron James revient sur le titre de MIP !

Publié le 19 septembre 2020 à 21h35 par H.K.

Alors que Giannis Antetokounmpo a été nommé MVP de la saison régulière de NBA, le titre de MIP a été décerné à Brandon Ingram. Un choix que LeBron James ne semble pas forcément partager…

Alors que le titre de MVP de Giannis Antetokounmpo continue de faire débat auprès de certains observateurs de NBA, d’autres estiment que c’est à juste titre que Brandon Ingram a vu le titre de MIP lui être décerné. Même si LeBron James semble partager le choix des différents journalistes, il estime qu’un certain Devonte’ Graham aurait pu y prétendre aussi…

« Si ce n’est pas une amélioration, qu’est-ce que c’est ? »