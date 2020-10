Basket

Basket - NBA : L'énorme punchline de LeBron James en réponse à Kyrie Irving !

Publié le 2 octobre 2020 à 11h35 par A.M.

Bien qu'il s'en soit défendu, Kyrie Irving a fait une déclaration qui ressemble à un gros tacle à LeBron James. Et sans surprise, le numéro 23 des Lakers n'a pas perdu de temps pour lui répondre.

Le King est fâché. Il faut dire qu'il n'a pas du apprécier la sortie de Kyrie Irving, son ancien coéquipier durant trois saisons à Cleveland. « Une chose que j’ai toujours assumée, c’est que j’ai toujours pensé être la meilleure option dans le clutch dans chacune de mes équipes. C’est la première fois de ma carrière que je me dis : "Ce mec (KD, ndlr) peut aussi rentrer ce tir" », a lancé le meneur des Nets au sujet de Kevin Durant, son nouveau coéquipier à Brooklyn. Difficile de ne pas y voir un tacle sur l'efficacité de LeBron James dans les moments chauds. Les deux hommes ne sont pas restés en très bon terme suite au départ de Kyrie Irving des Cavs en 2017 afin de sortir de l'ombre de LBJ alors que ce dernier comptait sur son jeune coéquipier pour tenter d'aller décrocher d'autres titres pour Cleveland.

«On n’est pas jaloux l’un de l’autre»