Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving fracasse LeBron James... puis fait son mea culpa !

Publié le 2 octobre 2020 à 9h35 par A.M.

Coéquipiers à Cleveland, LeBron James et Kyrie Irving semblent en froid depuis que le second a demandé son trade en 2017. Et les tensions entre les deux joueurs ne risquent pas de s'apaiser après la sortie du meneur des Nets.

Durant leurs trois saisons à Cleveland, LeBron James et Kyrie Irving ont formé un duo redoutable qui a permis aux Cavs d'atteindre trois fois les Finales NBA avec à la clé un titre, le premier dans l'histoire de la franchise de l'Ohio. Et pourtant, la relation qui semblait idyllique entre les deux stars s'est détériorée en 2017 lorsque Kyrie Irving, frustré d'être dans l'ombre du King , a décidé de demander son trade pour rejoindre les Celtics où cela ne s'est pas très bien passé. Frustré de voir partir son coéquipier, LeBron James ne lui a jamais vraiment pardonné alors qu'avec ce duo, les Cavaliers pouvaient nourrir de belles ambitions. Les deux hommes semblent donc en froid, et Kyrie Irving, qui évolue désormais chez les Nets, n'a pas hésité à glisser un gros tacle à peine déguisé à LeBron James.

Irving utilise Durant pour tacler LeBron James