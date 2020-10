Basket

Basket - NBA : Anthony Davis affiche un rêve totalement fou avec LeBron James !

Publié le 1 octobre 2020 à 17h35 par A.M.

Alors qu'il dispute ses premières Finales NBA, Anthony Davis espère bien qu'il pourra en jouer encore d'autres aux côtés de LeBron James.

« C'est la première fois que j'en fais l'expérience et on a forcément envie d'arriver sur le terrain, de bien jouer et de gagner (...) C'était une super expérience . » Après la victoire contre Miami (116-98), Anthony Davis s'est prononcé sur ses sensations. Et pour cause, c'était la première fois qu'il disputait un match de Finales NBA. Un grand écart comparé aux 10 participations de LeBron James à ce stade de la compétition. Le King a d'ailleurs plus de présence en Finales NBA que 27 des 30 franchises. Seuls les Lakers, les Celtics et les Warriors ont atteint les Finales NBA plus de fois que le quadruple MVP. Et Anthony Davis espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres.

Anthony Davis rêve de disputer «9 Finales NBA de plus» avec LeBron James