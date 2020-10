Basket

Basket - NBA : Anthony Davis en attend encore plus des Lakers !

Publié le 1 octobre 2020 à 15h35 par A.M.

A l'image de LeBron James, Anthony Davis n'est pas entièrement satisfait de la prestation des Lakers malgré la victoire contre Miami (116-98).

« On n'a pas été assez présents physiquement au début du match. Il fallait sentir à quel point Miami joue dur (...) Mais on a encore tellement de travail à faire. Le boulot n'est pas fait. On n'est pas satisfaits en ayant gagné un seul match ». LeBron James s'est montré clair. Malgré la belle victoire contre Miami (116-98) qui lance parfaitement les Lakers dans ces Finales NBA, le King n'était pas entièrement satisfait de la prestation des Californiens. Un avis partagé par Anthony Davis, qui espère aussi que les Lakers vont progresser afin d'aller décrocher le sacre.

«Ce n'était pas l'état d'esprit d'un champion»