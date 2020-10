Basket

Basket - NBA : LeBron James refuse de s'enflammer après la victoire contre Miami !

Publié le 1 octobre 2020 à 9h35 par A.M.

Malgré la belle victoire contre Miami dans le match 1 des Finales NBA (116-98), LeBron James a conscience que le chemin vers le sacre est encore très long.

Pour sa dixième finale, LeBron James n'a pas manqué ses débuts. Proche du triple-double (25 points, 13 rebonds et 9 passes décisives), le King a largement contribué à la victoire des Lakers contre le Heat lors du match 1 des Finales NBA (116-98). La franchise californienne mène donc 1 à 0, mais le chemin vers le titre est encore long et LeBron James le sait mieux que quiconque. Par conséquent, après le match, le numéro 23 des Lakers a refusé de s'enflammer et interpelle ses coéquipiers afin de ne rien lâcher jusqu'au bout.

«Le boulot n'est pas fait»