Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... Cette énorme sortie sur le GOAT !

Publié le 29 septembre 2020 à 19h35 par A.D.

Depuis la sortie de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Alors que les grandes figures de NBA ne parviennent pas à départager LeBron James et Michael Jordan, Kendrick Perkins a estimé qu'ils étaient sur la même marche.

La série documentaire The Last Dance a totalement relancé les dés pour le GOAT. Alors qu'ils ont pu revivre l'épopée des Bulls de Michael Jordan, les férus de NBA se disputent pour désigner le meilleur joueur de tous les temps entre Air Jordan et LeBron James. Interrogé sur ce débat, Kendrick Perkins a expliqué qu'il était impossible de les départager. Selon l'ancien des Celtics et du Thunder, Michael Jordan et LeBron James sont exactement au même niveau.

«James et Jordan sont assis à la même table, il n’y a pas d’écart entre eux»