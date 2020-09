Basket

Basket - NBA : Les regrets de LeBron James avec Kobe Bryant !

Publié le 28 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Qualifié pour les Finales NBA avec les Lakers, LeBron James est revenu sur sa relation avec Kobe Bryant, et regrette de ne pas pouvoir partager ce moment avec lui.

Deux ans après son arrivée en Californie, LeBron James a l’opportunité d’offrir aux Los Angeles Lakers leur 17e titre de champion NBA. Arrivé en 2018, le King a aidé les Lakers à renaître de leurs cendres. Après une première année d’adaptation, la franchise californienne a dominé la conférence Ouest cette année, et s’apprête désormais à défier le Heat de Miami pour décrocher le Graal. Un sacre qui aurait une saveur particulière, quelques mois seulement après la tragique disparition de Kobe Bryant. Interrogé à ce sujet, LeBron James regrette sa relation avec Black Mamba , affirmant qu’il aurait aimé partager ce moment avec lui et recevoir des conseils de sa part.

« Je ne doutais pas de moi, mais quand ça vient de Kobe, c’est quelque chose »