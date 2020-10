Basket

Basket - NBA : Anthony Davis juge sa grande première en finale !

Publié le 1 octobre 2020 à 11h35 par A.M.

Vainqueurs de Miami (116-98), les Lakers ont parfaitement lancé les Finales NBA. Anthony Davis a évoqué cette victoire, lui qui disputait ses premières minutes à ce niveau.

Au sein même de l'effectif des Lakers, c'est le grand écart en terme d'expérience entre les deux superstars californiennes. En effet, pendant que LeBron James dispute les Finales NBA pour la dixième fois de sa carrière, soit plus que 27 des 30 franchises NBA, Anthony Davis quant à lui découvre ce niveau de compétition. Cela ne l'a pas empêché de réaliser une grande performance avec ses 34 points et 9 rebonds. Après la victoire des Lakers contre Miami dans le Game 1 (116-98), Anthony Davis a ainsi livré son ressenti pour sa grande première en finale.

«C'était une super expérience»