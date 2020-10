Basket

Basket - NBA : L’arrivée d’Anthony Davis a métamorphosé LeBron James !

Publié le 4 octobre 2020 à 18h35 par T.M.

Bien partis pour être sacrés champions NBA, les Lakers sont notamment portés par le duo Anthony David-LeBron James. Toujours au top, le King a toutefois dû se remettre en question suite à l’arrivée de son partenaire.

Depuis la disparition de Kobe Bryant, les Lakers sont en mission pour remporter le titre NBA afin de rendre le plus bel hommage à la légende de la franchise de Los Angeles. Et pour le moment, la bande à LeBron James est plus proche que jamais d’être sacrée. Face au Heat de Miami, les Lakers mènent actuellement 2-0. Les joueurs de Frank Vogel dominent ainsi les débats, pouvant notamment se reposer sur le King et Anthony Davis, qui font d’énormes dégâts. Arrivé en début de saison, l’ancien des Pelicans a donc été d’une énorme aide, y compris pour LeBron James, qui a dû revoir se façon, et surtout de défendre.

« Ils ont eu des discussions »