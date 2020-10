Basket

Basket - NBA : Evan Fournier s’enflamme pour la paire LeBron James/Anthony Davis !

Publié le 3 octobre 2020 à 15h35 par Th.B.

En la personne d’Anthony Davis, LeBron James a trouvé un véritable lieutenant. Pour Evan Fournier, AD est le joueur le plus complémentaire de toute la carrière de King James.

Au cours de la longue et riche carrière, LeBron James a évolué aux côtés de véritables génies du basket. Shaquille O’Neal lors de son premier passage à Cleveland, Dwyane Wade au Miami Heat ou encore Kyrie Irving lors de la deuxième expérience chez les Cavaliers. Aux Los Angeles Lakers, King James peut compter sur Anthony Davis, qui est selon Evan Fournier le joueur le plus à même d’apporter un supplément à LeBron James.

« C’est le meilleur complément pour lui »