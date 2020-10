Basket

Basket - NBA : L'entraîneur des Lakers en veut encore plus !

Publié le 3 octobre 2020 à 13h35 par A.M.

Bien que les Lakers mènent désormais deux victoires à zéro en Finales NBA face à Miami, Frank Vogel en attend encore plus de ses joueurs dans le but d'aller décrocher le titre.

Emmenés par un LeBron James encore une fois monstrueux, les Lakers ont remporté le match 2 des Finales NBA contre Miami (124-114). La franchise californienne mène donc désormais deux victoires à zéro et semble parfaitement lancée pour aller décrocher un nouveau titre, le premier depuis dix ans. Cependant, à l'image de ses deux stars, Frank Vogel n'est pas totalement satisfait de la prestation de son équipe et espère que les Lakers élèveront leur niveau de jeu pour les prochains matches.

«On doit vraiment faire du meilleur travail»