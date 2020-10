Basket

Basket - NBA : L’hommage de LeBron James à Kobe Bryant et Shaquille O’Neal !

Publié le 3 octobre 2020 à 11h35 par Th.B.

Grâce à sa performance et à celle de son lieutenant Anthony Davis cette nuit, LeBron James a fait aussi bien que Kobe Bryant et Shaquille O’Neal dans une finale NBA en terme de statistiques. L’occasion pour la star des Lakers de rendre hommage à ces deux légendes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Los Angeles Lakers sont parvenus à faire le break face au Miami Heat. En effet, devant la surprenante franchise floridienne, les Californiens ont remporté l deuxième manche de cette finale NBA (124-114) grâce notamment à LeBron James et Anthony Davis. Les deux stars des Lakers ont marqué plus de 30 points chacun. Des chiffres que la franchise n’avait plus affiché depuis la finale NBA de 2002 avec Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Une comparaison forcément bien accueillie par King James en personne.

« Ils étaient tellement forts sur le parquet… »