Basket - NBA : Malgré la victoire, LeBron James pousse un coup de gueule

Publié le 3 octobre 2020 à 9h35 par Th.B.

Grâce à un second succès de rang face au Miami Heat dans ces finales NBA, les Los Angeles Lakers ont fait le break dans cette série. Mais à l’instar des têtes pensantes de la franchise californienne, LeBron James est tout sauf satisfait.

Et si c’était l’année des Los Angeles Lakers, dix ans après le dernier titre de champion de la franchise californienne ? En finales NBA, les Angelinos sont confrontés au Miami Heat, série qu’ils mènent par deux victoires à zéro. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont arraché leur deuxième succès face aux Floridiens (124-114). Néanmoins, à l’image du head coach Frank Vogel et de son coéquipier Anthony Davis, LeBron James n’est pas emballé par la prestation globale des Lakers.

« Nous ne sommes pas satisfaits »