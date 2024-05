L’OM a trouvé son sauveur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au mois de février, l'OM a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso qui avait pourtant débarqué en début de saison pour remplacer Marcelino. Et c'est ainsi que Jean-Louis Gasset a débarqué à la surprise générale. Un choix largement critiqué, mais l'ancien entraîneur de l'ASSE a rapidement mis tout le monde d'accord, à commencer par Rolland Courbis qui estime que le club phocéen à trouver son sauveur.

L'OM a connu une saison plus qu'animée marqué par plusieurs changements d'entraîneur, à commencer par celui de Marcelino, remplacé dès le mois de septembre par Gennaro Gattuso. Mais l'Italien non plus n'aura pas réussi à conserver son poste. C'est Jean-Louis Gasset qui a ainsi été choisi en février dernier pour le remplacer. Une décision largement commentée, mais l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a fait taire les critiques, au point de s'imposer comme le sauveur de la saison de l'OM d'après Rolland Courbis.

«Le choix de Jean-Louis est un bon choix»

« C’était dans la réflexion, entre Jean-Louis (Gasset) et moi, pour filer un coup de main jusqu’à la fin de la saison. Et je ne fais pas le modeste, le choix de Jean-Louis est un bon choix. Je n’aurais pas fait mieux. (…) Jean-Louis compte 4 victoires, 4 défaites et une qualification en demi-finale de Ligue Europa », assure l'ancien coach de l'OM dans les colonnes de Ouest-France , avant d'en rajouter une couche au sujet de Jean-Louis Gasset.

«Il peut même sauver la saison de l’OM qui était mal embarqué»