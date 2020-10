Basket

NBA : LeBron James fait une révélation sur sa carrière !

Publié le 9 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 9 octobre 2020 à 22h38

Meilleur joueur de NBA à quatre reprises, LeBron James est aussi en passe de décrocher une quatrième bague. Pourtant, le King se concentre sur le parquet et oublie les chiffres.

Les Los Angeles Lakers mènent 3-1 face au Miami Heat dans les finales NBA. A une victoire du titre. Ce qui serait le quatrième sacre pour LeBron James, le premier avec les Lakers. Arrivé à Los Angeles il y a deux saisons, le King n'avait pas réussi à porter son équipe aux play-offs lors de sa première saison. LeBron James y a immédiatement remédié cette année. Et l'ailier de 35 ans a révélé l'importance de ses résultats pour être accepté par les supporters de la franchise.

« Je ne vis pas ma vie en pensant à mon héritage »