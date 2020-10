Basket

Basket - NBA : Lakers, Heat... LeBron James rend hommage à Jimmy Butler !

Publié le 5 octobre 2020 à 13h35 par A.D. mis à jour le 5 octobre 2020 à 13h37

Grâce à un Jimmy Butler des grands soirs, le Miami Heat est venu à bout des LA Lakers ce lundi. Après la défaite des siens lors du match 3 des finales NBA, LeBron James n'a pas manqué de faire l'éloge de son adversaire.

Jimmy Butler a écoeuré la défense des LA Lakers ce lundi. Auteur d'une performance XXL, avec 40 points, 13 passes et 11 rebonds, celui que l'on surnomme Jimmy Buckets a été l'un des grands artisans de la victoire du Miami Heat en finales NBA. Grâce à ce succès au match 3, la franchise de Floride mène 2-1 face aux Lakers de LeBron James. Impressionné par la prestation de Jimmy Butler, King James a tenu à lui rendre un vibrant hommage à l'issue de la partie.

«J’ai trouvé que Jimmy Butler a été phénoménal»