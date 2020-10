Basket

Basket - NBA : LeBron James rameute ses troupes pour le titre !

Publié le 7 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Les Los Angeles Lakers pourraient aller chercher le titre NBA lors de leur prochain match des Finales contre le Heat de Miami. LeBron James n’a pas manqué de sonner la charge dans ses rangs.

Les Lakers ne sont plus qu’à une marche de remporter leur 17e trophée NBA. Après leur victoire la nuit dernière contre Miami (102-96), Los Angeles a fait le break et mène désormais la série 3-1. Ces Finales NBA sont aussi marquées par des joutes verbales, notamment entre LeBron James et Jimmy Butler. Mais à l’aube du Game 5, potentiellement décisif pour LA, LeBron James est resté concentré sur son groupe. D’autant que les équipes auront un jour de récupération supplémentaire, car la rencontre se tiendra dans la nuit de vendredi à samedi.

« C’est une partie d’échecs »