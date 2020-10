Basket

Basket - NBA : LeBron James allume l'arbitrage après la victoire du Heat !

Publié le 11 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Dans le jeu jusqu'au bout, les Los Angeles Lakers ont finalement perdu le match 5 et voient le Miami Heat revenir à 3-2 dans la série. Après le match, l'ailier a aussi lancé une pique aux arbitres.

LeBron James était à un shoot de sa quatrième bague. Battus (108-111), les Los Angeles Lakers ont eu l'opportunité de remporter le titre NBA. Avec la dernière possession. Mais, servi par LeBron James, Danny Green a manqué le tir de la gagne. Blâmé, le King n'a pas manqué de répondre aux critiques sur cette action. Surtout, le quadruple MVP de la saison régulière a relativisé après cette occasion manquée. Les Lakers mènent toujours 3-2 dans cette série et restent largement en lice pour devenir champions. Mais le Heat s'est rapproché et la marge s'est réduite.

« Il y a eu des coups de sifflet douteux qui ont tourné en leur faveur »