Basket - NBA : Anthony Davis, LeBron James... Scottie Pippen fait son choix pour le MVP !

Publié le 8 octobre 2020 à 23h35 par H.K.

Interrogé au sujet des finales de NBA et du titre de MVP, l’ancienne gloire des Bulls de Chicago, Scottie Pippen, semble avoir déjà désigné son favori entre Anthony Davis et LeBron James. Et ce choix pourrait bien mettre tout le monde d’accord…

Les Lakers s’approchent peu à peu du sacre en NBA. Après avoir battu le Heat de Miami 102 à 96 ce mercredi 7 octobre, les joueurs de Los Angeles touchent désormais du doigt le rêve de remporter le championnat. Cependant, une bataille continue de faire rage entre Anthony Davis et LeBron James : celle pour le titre de MVP de ces finales. Et pour Scottie Pippen, ancienne gloire des Bulls de Chicago, le vainqueur semble être tout trouvé…

« Je dois tirer mon chapeau à LeBron James »