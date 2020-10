Basket

Basket - NBA : Fournier calme le jeu pour les comparaisons entre James et Bryant !

Publié le 3 octobre 2020 à 17h35 par Th.B.

Alors que les comparaisons se multiplient depuis cette nuit concernant le duo LeBron James/Anthony Davis et Kobe Bryant/Shaquille O’Neal, Evan Fournier ne veut pas brûler les étapes.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Los Angeles Lakers ont fait le break en remportant le deuxième match de ces finales NBA face au Miami Heat (124-114). Au cours de cette rencontre, LeBron James et Anthony Davis ont tous les deux inscrits plus de 30 points. Une première depuis l’époque Kobe Bryant et Shaquille O’Neal pour la franchise californienne. De quoi initier des comparaisons entre les deux duos. De quoi faire sourire LeBron James, mais pour Evan Fournier, il ne faut pas aller trop vite en besogne.

« Il faut leur donner du temps »