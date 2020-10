Basket

Basket - NBA : Cette légende monte au créneau pour LeBron James

Publié le 8 octobre 2020 à 18h35 par Th.B.

Pointé du doigt pour avoir quitté le parquet avant même la fin du match face au Heat lors du match 3, LeBron James a reçu le soutien d’Isiah Thomas qui a vécu cette expérience par le passé face aux Chicago Bulls.

À la toute fin du match 3 de ces finales NBA opposant les Lakers au Heat, LeBron James a décidé de s’éclipser, l’issue de la rencontre étant déjà connue. En effet, le Miami Heat se dirigeait vers une victoire certaine et James était trop énervé et dégoûté pour occuper son poste jusqu’à la fin du match. En conférence de presse, King James avait d’ailleurs fait son mea culpa par rapport à sa prestation. Pour avoir déserté le parquet, James s’est attiré un bon nombre de critiques. Mais pour Isiah Thomas, l’attitude de la star de la franchise de Los Angeles n’est pas à remettre en cause.

« J’estime que vous tous qui n’avez jamais évolué au plus haut niveau devriez comprendre que nous sommes des êtres humains émotifs et passionnés »