Basket

Basket - NBA : La confidence d’Anthony Davis sur le titre de champion !

Publié le 7 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Après leur victoire dans le match 4, les Lakers ne sont plus qu’à une marche du titre de champion NBA. Et Anthony Davis sait ce qu’il faut faire pour être sacré.

Les Lakers touchent plus que jamais au but. Cette nuit, le match 4 entre la franchise de Los Angeles et le Heat de Miami était décisif. En effet, à 2-1 dans ces Finales NBA, la bande à LeBron James pouvait prendre le large ou bien voir les coéquipiers de Jimmy Butler revenir à égalité. Finalement, grâce à un très bon Anthony Davis, qui était passé à côté du dernier match, les Lakers se sont imposés et ne sont désormais plus qu’à une victoire de titre de champion NBA. Après la rencontre, AD est d’ailleurs revenu sur son rôle décisif lors de cette victoire, de même que tous ses coéquipiers, qui doivent désormais continuer sur cette lancée pour arriver au somment.

« Si on joue comme ça à chaque match, surtout le prochain, on sera champion »