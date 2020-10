Basket

Basket - NBA : LeBron James répond au trashtalk de Jimmy Butler !

Publié le 6 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Battus lors du Game 3 des Finales NBA, les Lakers ne possèdent plus qu'une victoire d'avance sur le Heat (2-1). Provoqué par Jimmy Butler durant le match, LeBron James s'est exprimé sur son avis du trashtalking.

Après deux premiers matchs parfaits, les Lakers ont subi leur premier accroc dans ces Finales NBA contre Miami, avec une défaite cuisante lors du troisième match de la série. Handicapé par un Anthony Davis décevant, LeBron James n'a pas pu exploiter tout son potentiel et celui de l'équipe pour donner une avance quasi définitive aux Lakers. A la fin du match, le King a même été moqué par Jimmy Butler, lui lançant : « You are in trouble ». Interrogé sur le trashtalking en conférence de presse d'après-match, LeBron James a, sans citer l'ailier du Heat, tenu à clarifier la situation.

« Je pense que ma façon de jouer, c’est déjà du trashtalking en soi »