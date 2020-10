Basket

Basket - NBA : La femme de Kobe Bryant envoie un message à LeBron James et aux Lakers

Publié le 8 octobre 2020 à 12h35 par Th.B.

À un succès de remporter le trophée Larry O’Brien qui échappe à la franchise californienne depuis 2010 lorsqu’elle était menée par le regretté Kobe Bryant, Vanessa, la femme de la légende des Los Angeles Lakers, a interpellé LeBron James et ses coéquipiers.

Ils y sont presque. Grâce à leur succès dans la nuit de mardi à mercredi (102-96), les Los Angeles Lakers mènent la série trois victoires à une pour le Miami Heat. Samedi matin, la franchise californienne pourra mettre un terme à ces finales NBA en remportant cette rencontre qui sera synonyme de quatrième sacre NBA dans la carrière de LeBron James et le premier des Los Angeles Lakers depuis 2010 lorsque la franchise était portée par le regretté Kobe Bryant. Tragiquement décédé lors d’un accident d’avion à la fin du mois de janvier dernier, The Black Mamba a été honoré à plusieurs par le monde de la NBA et les Lakers. Les Angelinos portent des maillots pour se remémorer Kobe Bryant et sa fille Gianna également décédée lors de cet accident.

« Les maillots Mamba et Mambacita sont approuvés »