Basket - NBA : Lakers, Heat... LeBron James répond à ses détracteurs

Publié le 10 octobre 2020 à 10h35 par A.D.

Les Lakers auraient pu profiter de leur dernière possession pour renverser le match 5 face au Heat. Alors que son choix des ultimes instants de la partie a été critiqué, LeBron James a tenu à mettre les choses au clair.

Les Lakers sont passés tout près de remporter le match 5 des Finales NBA. Opposée au Miami Heat, la bande à LeBron James s'est inclinée de peu (108-111). Lors de sa dernière possession, la franchise californienne avait une opportunité en or, mais elle n'a pas su la concrétiser. Plutôt que de la jouer solo, LeBron James l'a joué altruiste et a servi Danny Green, qui s'est heurté à la défense du Heat lorsqu'il a tenté d'offrir trois points à son équipe. Après la rencontre, King James a été sous le feu des critiques pour son ultime décision. Malgré tout, LeBron James n'a aucun regret et l'a bien fait savoir.

«Je ne vais pas laisser une action changer ma façon de jouer»