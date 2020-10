Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Butler après la défaite contre les Lakers !

Publié le 7 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Défait par les Lakers ce mercredi, Miami est désormais mené 3-1 en finales NBA, et n’a ainsi plus le droit à l’erreur. Après le match, Jimmy Butler a avoué que l’équipe devait en faire plus.

Dix ans après leur dernier titre, les Los Angeles Lakers sont à une victoire de décrocher une nouvelle bague de champion NBA. Après avoir dominé les playoffs en éliminant successivement Portland, Houston et Denver, c’est désormais Miami qui fait les frais de LeBron James et Anthony Davis. Emmené par Jimmy Butler, le Heat a une nouvelle fois craqué ce mercredi après avoir pourtant réduit l’écart lors du Game 3. Alors que Miami n’a plus le droit à l’erreur, Jimmy Butler souhaite en voir plus de la part de son équipe.

«On doit s’approcher de la perfection pour la battre, et on ne l’a pas fait ce soir»