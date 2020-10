Basket - NBA : Michael Jordan, GOAT... Une légende adoube LeBron James !

Basket

Depuis la sortie de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Sur son compte Twitter, Isiah Thomas a voté en faveur de LeBron James.

Qui est le GOAT ? Telle est la question. Depuis la sortie du premier épisode de The Last Dance , les férus de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls sous la houlette de Michael Jordan. Et cette série-documentaire a totalement redistribué les cartes en ce qui concerne le GOAT. Alors que amateurs de basket peinent à départager LeBron James et Air Jordan , Isiah Thomas a tenté de mettre tout le monde d'accord. Sur son compte Twitter , l'ancienne gloire des Detroit Pistons a expliqué pourquoi King James était le meilleur joueur de tous les temps à ses yeux.

« Le meilleur et plus complet joueur que j’ai vu de ma vie est LeBron James, sur et en dehors du terrain. C’est l’impression qu’il dégage à l’œil nu, et les chiffres confirment ce que mes yeux ont vu dans chaque catégorie statistique. Il est le GOAT, que ce soit clair ! » , a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux.

The best and most “complete” player I have seen in my lifetime is @KingJames on and off the floor. He passed the eye test and the numbers confirm what my eyes have seen in every statistical category. #Goat let it be known! pic.twitter.com/wb2iuLoQ4M