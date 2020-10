Basket

Basket : Rudy Gobert affiche son rêve pour les Jeux Olympiques !

Publié le 13 octobre 2020 à 10h35 par T.M.

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo se disputeront finalement à l’été 2021, Rudy Gobert espère bien y être pour réaliser son rêve.

Cet été, la fête devait se tenir du côté de Tokyo avec l’organisation des Jeux Olympiques. Toutefois, avec la pandémie mondiale, ce rendez-vous a dû être remis à plus tard. Finalement, c’est en 2021 que les JO se dérouleront au Japon, à condition que la crise du coronavirus se soit calmée. En attendant, tout le monde est dans l’expectative, notamment les joueurs de NBA. En effet, alors que la saison vient de se terminer avec le sacre des Lakers, le prochain exercice ne pourrait débuter qu’en janvier. Un calendrier qui pourrait alors empêcher la participation de plusieurs joueurs aux Jeux Olympiques. Cela pourrait ainsi être le cas du pivot du Jazz et de l’équipe de France, Rudy Gobert, lui qui rêve pourtant de disputer ces Olympiades.

« Un rêve et un objectif »