Basket - NBA : Clippers, Playoffs... L'énorme anecdote d'un coéquipier de LeBron James !

Publié le 15 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Favoris annoncés de cette saison de NBA, les Los Angeles Clippers ont été sortis au deuxième tour des play-offs. Un malin plaisir pour les Los Angels Lakers, malgré l'attente indéniable d'un choc entre les deux franchises.

Les cartes étaient rebattues en NBA cette saison. Les trades ont modifié la valeur des franchises. Et avec les arrivées de Paul George et Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers faisaient figure de favoris. Après une saison ratée, durant laquelle ils ont manqué les play-offs, les Los Angeles Lakers avaient à cœur de se reprendre. Une mission réussie puisque les coéquipiers de LeBron James ont été sacrés en venant à bout du Miami Heat en finale. Alors que les Lakers devaient affronter les Clippers en finale de conférence. Un choc annoncé. Mais les hommes de Doc Rivers se sont inclinés au tour précédent.

« On a bien rigolé quand les Clippers sont sortis »