Basket - NBA : Shaquille O’Neal rappelle à l’ordre les Lakers !

Publié le 15 octobre 2020 à 12h35 par Th.B.

Vainqueurs du 17ème de champion de l’histoire de la franchise, les Los Angeles Lakers ont égalé les Boston Celtics. Mais pour Shaquille O’Neal, il ne faut pas s’enflammer pour les Angelinos, du moins pour le moment.

10 ans après le dernier sacre des Los Angeles Lakers en NBA, LeBron James et ses coéquipiers ont soulevé le trophée Larry O’Brien grâce à leur supériorité sur le Miami Heat en finales NBA. De par leurs performances lors des Play-Offs, certains observateurs s’imaginent déjà être les témoins d’une nouvelle dynastie chez les Lakers. Mais pour Shaquille O’Neal qui a remporté 3 titres de champion avec les Angelinos , il ne faut pas brûler les étapes.

« Une dynastie commence seulement quand tu gagnes deux ou trois titres de suite »