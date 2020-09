Basket

Basket - NBA : Quand Shaquille O’Neal oublie LeBron James...

Publié le 10 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Interrogé sur les quatre meilleurs joueurs avec qui il a pu jouer au cours de sa carrière, Shaquille O'Neal a surpris en n'incluant pas LeBron James, qu'il a côtoyé avec Cleveland.

Elu MVP en 2000, Shaquille O’Neal reste aujourd’hui encore l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de la NBA. Ayant évolué dans 6 franchises en 19 saisons, O’Neal a obtenu pas moins de 4 bagues de champion NBA et 15 sélections au All-Star Game. Cette réputation de joueur globetrotter lui a donné l'occasion de côtoyer les plus grandes stars de sa génération, de Kobe Bryant à Steve Nash. Coéquipier de LeBron James chez les Cleveland Cavaliers, Shaquille O’Neal n’a toutefois pas cité le King parmi ses quatre meilleurs coéquipiers.

« Je n’ai pas joué avec LeBron assez longtemps pour le mettre dans mon classement »