Basket - NBA : Barack Obama rend un vibrant hommage à LeBron James !

Publié le 14 octobre 2020 à 18h35 par T.M.

Suite au sacre des Lakers en NBA, Barack Obama a eu quelques mots forts pour LeBron James.

Et de 4 pour LeBron James ! Avec les Lakers, le King vient de remporter son 4ème titre de champion NBA, étant au passage sacré pour la 4ème MVP des Finales. Le GOAT aux yeux de certains a donc ajouté une nouvelle ligne à son palmarès après avoir mené la franchise de Los Angeles au sacre, bien épaulé notamment par Anthony Davis. A 35 ans, LeBron James montre donc qu’il est toujours au top. Et depuis ce sacre des Lakers, les hommages se multiplient. Ancien président des Etats-Unis et grand fan de basket, Barack Obama s’est lui aussi incliné devant LeBron James.

« Je suis fier de mon ami »