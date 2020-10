Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s’enflamme pour LeBron James !

Publié le 13 octobre 2020 à 15h35 par T.M.

Suite au sacre des Lakers, les éloges pleuvent sur LeBron James. Pivot du Jazz, Rudy Gobert s’est lui aussi incliné devant King James.

Dans ces Finales NBA, Jimmy Butler n’aura finalement fait que retarder le couronnement des Lakers. Opposée au Heat de Miami, la bande à LeBron James a remporté le titre au terme du match 6. A cette occasion, le King s’est offert un 4ème titre de champion NBA, de même qu’un 4ème titre de MVP des Finales. Une nouvelle consécration qui relance un peu plus les débats sur le GOAT avec Michael Jordan. Avec ce nouveau titre, LeBron James prend un peu plus de poids dans l’histoire de son sport. De nombreux hommages lui ont d’ailleurs été rendus et à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Rudy Gobert en a fait de même.

« Le meilleur joueur de sa génération »