Basket : NBA

Basket : Une légende des Lakers s'incline devant LeBron James et Davis !

Publié le 12 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Les Los Angeles Lakers sont champions NBA, grâce à leur victoire la nuit dernière contre Miami. Une performance saluée par beaucoup, dont Kareem Abdul-Jabbar, véritable icône des Lakers.

En s’imposant 106-93 dans le Game 6 des Finales NBA contre le Heat de Miami, les Los Angeles Lakers ont raflé un 17e titre avec 4 victoires à 2, grâce notamment à des performances XXL d’Anthony Davis et de LeBron James. Ce dernier devient d’ailleurs le premier joueur à être élu MVP des Finales avec trois franchises différentes. Une performance saluée par tous les observateurs de la NBA, dont l’ancienne gloire des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar qui a ramené 5 trophées NBA aux Lakers, entre 1975 et 1989.

« Célébrons et faisons la même chose l’année prochaine ! »

Kareem Abdul-Jabbar s’est fendu d’une vidéo sur son compte Twitter pour remercier les Lakers et particulièrement Anthony Davis et LeBron James. « Nous avons quelque chose à célébrer. AD et LeBron ont apporté un nouveau titre NBA aux Lakers ! On est maintenant à 17 championnats et on revient à égalité avec les Celtics au sommet de la hiérarchie NBA. Ça me rappelle le temps où je collaborais, moi-même, avec un jeune homme du Michigan qui s’appelait Magic Johnson. Il avait donné naissance au Showtime ! Il en voulait toujours plus et regardait toujours vers l’avenir. Unissons-nous, célébrons avec l’équipe cette année, et faisons la même chose l’année prochaine ! » Les Lakers n’avaient plus remporté le titre suprême en NBA depuis 2010 et l’équipe portée par le regretté, Kobe Bryant.