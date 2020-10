Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Kuzma à LeBron James !

Publié le 12 octobre 2020 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur de son tout premier titre NBA, Kyle Kuzma a tenu à rendre un bel hommage à LeBron James, qui a ramené les Lakers sur le toit de la NBA, dix ans après son dernier sacre.

De nouveau vainqueurs face au Heat cette nuit, les Los Angeles Lakers ont décroché leur 17e titre de champion NBA, grâce notamment au duo LeBron James - Anthony Davis, qui aura été une vraie réussite tout au long de la saison. A seulement 25 ans, et au bout de sa troisième saison NBA, Kyle Kuzma a ainsi décroché sa première bague de champion NBA. Depuis l’arrivée de LeBron James chez les Lakers, l’ailier fort est passé dans une nouvelle dimension, et le King n’y est pas pour rien. A la suite de la victoire face à Miami, Kyle Kuzma a tenu à remercier et rendre hommage à LeBron James, révélant notamment qu’il avait apporté une norme d’excellence chez les Lakers.

« C’est l’un des plus grands leaders dans le sport »