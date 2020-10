Basket

Basket - NBA : Vogel s'enflamme pour LeBron James !

Publié le 12 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur de leur premier sacre depuis 2010, les Lakers peuvent remercier LeBron James, auteur d'une saison fantastique. Après la victoire lors du Game 6 contre le Heat, l'entraîneur de Los Angeles, Frank Vogel, n'a pas tari d'éloge LeBron James.

Deux ans après son arrivée, LeBron James a accompli sa mission à Los Angeles. Le King a remis la franchise californienne sur le toit de la NBA, sans aucune contestation possible. Après un Game 6 maitrisé de bout en bout à l'image de leurs playoffs, les Lakers ont remporté leur 17e titre de champion NBA ce lundi, au détriment du Heat d'un Jimmy Butler dépassé par la puissance de LeBron James, auteur d'un nouveau triple double. Si le MVP des Finales a obtenu sa 4e bague de champion, Frank Vogel a fêté son premier sacre, et l'entraîneur des Lakers a tenu à rendre un vibrant hommage à LeBron James.

« C’est le plus grand joueur que l’univers ait jamais vu »