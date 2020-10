Basket

Basket - NBA : L’avenir d’Anthony Davis avec les Lakers bientôt réglé !

Publié le 16 octobre 2020 à 12h35 par T.M.

Pour sa première saison avec les Lakers, Anthony Davis a donc été sacré champion. Et entre AD et la franchise de Los Angeles, le belle histoire pourrait bien continuer encore quelques saisons.

Touchés par le décès de Kobe Bryant, les Lakers étaient en mission ces derniers mois pour remporter le titre NBA et rendre le plus bel hommage à la légende de la franchise de Los Angeles. Et cela a bien été chose chose avec le sacre de la bande à LeBron James face au Heat de Miami. Alors que le King s’offre une 4ème bague de champion, Anthony Davis décroche lui son premier titre. Arrivé en début de saison des Pelicans, AD était censé venir épauler LeBron James pour arriver au sommet. Une mission remplie pour The Unibrow qui devrait désormais rempiler avec les Lakers.

Entre les Lakers et Anthony Davis, ça va continuer