Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo reçoit un énorme conseil sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2020 à 10h35 par A.D.

Giannis Antetokounmpo fait le plus grand bonheur des Bucks depuis plusieurs saisons. Mais selon Allen Iverson, ancienne gloire des Sixers, The Greak Freak a fait son temps à Milwaukee et ferait mieux de rejoindre les Golden State Warriors au plus vite.

Désigné MVP pour la deuxième saison consécutive, Giannis Antetokounmpo est à la table des plus grands. Malgré tout, The Greak Freak ne songe pas du tout à quitter les Milwaukee Bucks pour rejoindre une écurie plus huppée. « J’essaye de ne pas trop penser à ce que je vais faire à l’avenir. La seule chose que je sais, c’est que je vais être meilleur. Et quand l’heure viendra, nous parlerons d’une prolongation avec mes dirigeants, nous allons parler d’un engagement dans la durée avec Milwaukee. En attendant, je veux devenir encore plus fort. Mon entretien avec les propriétaires de la franchise a été excellent. Nous avons parlé de nos erreurs, de ce qu’on doit améliorer. Tant qu’on est sur la même longueur d’onde, tant que tout le monde se bat pour atteindre le même objectif, qui est de décrocher le titre, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas à Milwaukee pour les 15 prochaines années » , avait-il expliqué à ESPN il y a quelques jours.

«Je veux que Giannis aille à Golden State»