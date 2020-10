Basket

Basket - NBA : Kobe Bryant, LeBron James... Leur plus grande différence dévoilée !

Publié le 24 octobre 2020 à 14h35 par A.D.

Comme LeBron James et Anthony Davis actuellement, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal ont fait le plus grand bonheur des Lakers en leur temps. Invité à se prononcer sur ces deux tandems, Mike Penberthy, coach assistant de la franchise californienne, les a comparés.

Les Lakers ont eu la chance de pouvoir aligner deux gros tandems. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal formaient un duo exceptionnel au sein de la franchise californienne. Aujourd'hui, les Lakers peuvent se vanter d'avoir LeBron James et Anthony Davis. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , Mike Penberthy a distingué ces quatre grands joueurs avant de comparer les deux paires.

«LeBron pouvait rendre les gars autour de lui meilleurs, Kobe était plus (un) assassin»