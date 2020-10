Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers vole au secours de LeBron James !

Publié le 22 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Coéquipier de LeBron James chez les Lakers, JR Smith a tenu à prendre la défense du King face à ses détracteurs, notamment en ce qui concerne le titre de MVP.

A 35 ans, LeBron James est encore et toujours au top et l’a d’ailleurs une nouvelle fois montré. Cette saison, le King a tout écrasé avec les Lakers, arrivant même à être sacré champion NBA. La star de la franchise de Los Angeles ajoute donc une 4ème bague à son palmarès, ainsi qu’un 4ème titre de MVP des Finales. Toutefois, pour LeBron James, il peut exister un grand regret : le titre de MVP. Alors que ce titre aurait pu très lui revenir, c’est finalement Giannis Antetokounmpo qui a conservé son bien. Un verdict qui a avait suscité de nombreuses réactions et qui en suscite toujours à l’image de JR Smith, joueur des Lakers.

« Un manque de respect »